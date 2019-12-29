مجهولون يقتحمون مبنى تربية الرصافة ويستولون عليها

2019/12/29 | 14:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مجهولون، اليوم الأحد، على اقتحام مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية والاستيلاء على المبنى بالكامل.وقال مصدر مطلع، إن “مجهولين اقدموا، صباح اليوم، على اقتحام مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية […]

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