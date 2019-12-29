الزراعة: إنتاج محصول الطماطة هو الاعلى منذ عام 2003

2019/12/29 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، الاحد، إن إنتاج محصول الطماطة هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات.

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