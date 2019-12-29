النفط: ايقاف حقل الناصرية النفطي بشكل مؤقت

2019/12/29 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاحد، ايقاف حقل الناصرية النفطي بشكل مؤقت، مبينة ان عمليات الانتاج والتصدير لم تتاثر بفعل الاحداث الراهنة في البلاد.

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