النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على عقار حكومي بقيمة 40 مليار دينار

2019/12/29 | 14:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة، الأحد، عن تفاصيل عملية ضبط نفذتها في محافظة كركوك، تمكنت خلالها من منع الاستيلاء على عقار عائد للدولة بقيمة 40 مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من منع تجاوز واستيلاء أشخاص على عقار عائد للدولة بقيمة 40 مليار دينار، تم تخصيصه لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانية.

وأوضحت الدائرة، أن المتجاوزين أقدموا على إزالة حجر الأساس الخاص بإنشاء المستشفى والشروع بإفراز العقار، بنية بيعه كقطع أراض سكنية خلافاً للقانون.

ولفتت دائرة التحقيقات، إلى أن ملاكات المكتب تمكنت من ضبط الأوليات الخاصة بالعقار في القاطع البلدي، وتثبيت واقع حال العقار بموجب محضر ضبط أصولي عرض أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك، الذي أصدر أمر توقيف بحق أحد المتهمين، استناداً إلى أحكام القرار 154 لسنة 2001.

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