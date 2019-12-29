النفط: سنعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة إنتاج حقول البصرة

2019/12/29 | 14:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة النفط، الأحد، إن إيقاف الإنتاج من حقل الناصرية في جنوب البلاد بصفة مؤقتة بسبب احتجاجات لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه.

وقالت الوزارة في بيان إن العراق سيعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول البصرة.

وكان محتجون قد اقتحموا حقل الناصرية يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.

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