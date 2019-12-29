تحالف سائرون: الحكومة المؤقتة هي المسؤولة عن إجراء الانتخابات المبكرة وليس البرلمان

2019/12/29 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى تحالف سائرون أن الحكومة المؤقتة هي المسؤولة عن تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة التي يطالب بها المتظاهرون.

وقال النائب عن التحالف علي اللامي في تصريح، إن سائرون مع إجراء انتخابات مبكرة نزولا عند رغبة المتظاهرين، لكنها تحتاج إلى أرضية فنية ملائمة قبل الشروع بها.

وأضاف اللامي، أن المفوضية الجديدة هي من تقيم إجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة بمعية المفوضية هي من تحدد موعد وملامح الانتخابات المبكرة وليس مجلس النواب على حد تعبيره.

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