خمسة قتلى  بانفجار خلال حفل تخريج عسكري جنوب اليمن

2019/12/29 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن-(أ ف ب) – قتل خمسة على الأقل من قوات الانفصاليين الجنوبيين اليمنيين بانفجار خلال حفل تخريج عسكري في مدينة الضالع جنوب اليمن الأحد، حسبما أفادت مصادر اعلامية وأمنية وكالة فرانس برس.وقوات الحزام الأمني المؤيّدة لانفصال الجنوب اليمني عن شماله، تقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا بمساندة […]

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