بالوثائق.. عدي عواد يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ويطالب بسحب يده

2019/12/29 | 14:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر نيابي مطلع، اليوم الاحد، ان النائب عن كتلة البناء والاعمار، عدي عواد، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، وطالب بسحب يده وتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "النائب عن كتلة البناء والاعمار النيابية، عدي عواد، تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح الى المحكمة الاتحادية".

وأضاف ان "عواد دعا المحكمة الاتحادية الى سحب يد صالح واصدار امر ولائي لتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهام رئيس الجمهورية لتكليف رئيس الوزراء الجديد".

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