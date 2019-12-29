صالح يبحث مع السفير الياباني إعادة إعمار العراق

2019/12/29 | 14:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، مع السفير الياباني، الاستفادة من الخبرات اليابانية في إعادة إعمار العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان صالح "بحث خلال استقباله السفير الياباني ناوفومي هاشيموتو في قصر السلام ببغداد أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة إعمار العراق".

وأضاف انه "تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية".

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