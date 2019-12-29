القبض على 4 متهمين بجريمة قتل شمالي ذي قار

2019/12/29 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الاحد (29 كانون الأول 2019)، القبض على أربعة متهمين بقضية قتل في قضاء الغراف، شمال الناصرية.





وذكر إعلام شرطة المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مركز شرطة شهداء الغراف تمكن من القبض على أربعة متهمين بقضية قتل وإحالتهم إلى مكافحة إجرام الغراف مع الأوراق التحقيقية الخاصة بقتل المجنى عليه ( س .



ح .



م )، والمتهمين الموقوفين كل من المتهم ( م .



س .



ع )، البالغ من العمر 21 عاماً، والمتهم (ص .



ت .



ش ) البالغ من العمر 20 عاماً، والمتهم (ع .



ع .



ك ) البالغ من العمر 19 عاماً والمتهم ( أ .



ع .



ي ) البالغ من العمر 21 عاماً، من سكان قضاء الغراف حي الشهداء".

وأضاف البيان، أنه "من خلال التعمق بالتحقيق ومواجهتهم بالأدلة والبراهين من قبل ضباط تحقيق أكفاء في مكافحة الاجرام، انهاروا واعترفوا صراحة بارتكابهم الجريمة المسندة إليهم، حيث أفادوا بتاريخ الحادث الموافق 22 من الشهر الجاري، وبعد تناول المشروبات الكحولية وتجولهم بسيارة احد المتهمين، حصلت مشادة كلامية بينهم وبين شقيق المجنى عليه، وبعد ذهابه إلى منزله تمت متابعته وطرق باب المنزل، وحدث شجار مع ذوي المجنى عليه وتم طعن المجنى عليه بعد طعنات بآلةٍ جارحة، أردت المجنى عليه قتيلا ولاذوا هاربين".

وأشارت شرطة المحافظة الى أن "أقوالهم بالاعتراف صُدقت قضائياً واجري كشف الدلالة لهم، وجاء مطابقاً لاعترافاتهم"، لافتةً الى أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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