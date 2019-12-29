محلل سياسي: تصريحات سائرون بالذهاب للمعارضة لم يكن موفقاً

2019/12/29 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المحلل السياسي واثق الهاشمي، اليوم الاحد، أن تصريحات تحالف سائرون بالذهاب للمعارضة البرلمانية "غير موفق".

وقال الهاشمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تصريحات سائرون بالذهاب الى المعارضة هو ليس الاول من نوعه"، مبيناً أنه "حين تذهب للمعارضة فيجب ان لاتاخذ اي منصب بالسلطة التنفيذية والدولة لكن واقع الحال ان سائرون لديهم مناصب ومفاصل عديدة بالدولة وكانوا اساسا في تشكيل الحكومة الاخيرة".

واضاف الهاشمي، ان "سائرون كان الاجدر بهم انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وبعدها يقولون نقاطع الحكومة ولا ناخذ فيها اي منصب ونذهب للمعارضة البرلمانية التقويمية وحينها سيكون الموقف صيغته قانونية ويحظون باحترام كبير من الشارع، اما اليوم فالحكومة لتصريف الاعمال ما يجعل التصريح بهذا الموقف بهذا الوقت غير موفق".وشدد على ان "كل كلام هو محسوب والاجدر ان يكون هناك بكل كتلة سياسية مخول بالتحدث باسمها لكننا اليوم نجد في العراق فوضى بالتصريحات".

واعلن المتحدث باسم كتلة سائرون النيابية، في وقت سابق عن استمرار الكتلة في تبني المعارضة الايجابية البناءة داخل قبة مجلس النواب.





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