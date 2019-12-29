إجراءات أمنية مشددة حول مدارس كربلاء

2019/12/29 | 14:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشات عن الاستمرار بتنفيذ واجباتها الامنية الخاصة بحماية المدارس المنتشرة في جميع مناطق المدينة.

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