الرؤية الضبابية المفاجئة قد تشير لإصابتك بأمراض خطيرة

2019/12/29 | 14:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يصاب بعض الأشخاص بالرؤية الضبابية المفاجئة، وهي عبارة عن فقدان حدة الرؤية وتشويشها في عين واحدة أو كلتيهما، وتشير إلى خطورة الإصابة ببعض الأمراض لذلك يجب استشارة الطبيب على الفور.

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