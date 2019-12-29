اعتقال إرهابي ضمن عمليات إرادة النصر شمال شرقي ديالى

2019/12/29 | 14:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني بمحافظة ديالى، اليوم الأحد، باعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب ضمن عمليات إرادة النصر شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "القوات الامنية المشتركة ضمن عملية ارادة النصر الثامنة، تمكنت من اعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى وبحوزته اسلحه مختلفة".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر من خمسة محاور، باشتراك العديد من القطعات العسكرية وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي والحشد العشائري.

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