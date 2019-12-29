السعودية تقضي بالإعدام لمدان بطعن أعضاء فرقة استعراضية في الرياض

2019/12/29 | 14:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصدرت محكمة سعودية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على شخص مدان بالهجوم على فرقة استعراضية في الرياض بشهر تشرين الثاني.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا، بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأضافت "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما و6 أشهر".

ووقع الحادث يوم 11 تشرين الثاني في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقالت السلطات السعودية إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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