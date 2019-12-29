فائق الشيخ يصف هادي العامري بالقاتل و السارق !!

2019/12/29 | 14:25 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

نشر فائق الشخ علي تغريدة على التويتر مبين بهاأن زعيم تحالف الفتح هادي العامري هو من يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وقال الشيخ : "قرار العراق الآن بيد هادي العامري..



فهو الذي يرفض الموافقة على ترشيح فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء.



هل تعلمون لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأنني سأح...

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