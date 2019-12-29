رئيس الجمهورية للسفير الياباني: نحترم إرادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي

2019/12/29 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو.

وذكر في بيان لرئاسة الجمهورية ، أن الجانبين اكدا ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.

وأضاف البيان، أن اللقاء تناول أيضا، أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.

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