2019/12/29 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، على احترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو.وأوضح البيان أنه جرى، خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح : التدخل الخارجي في السياسة الداخلي امر “مرفوض” وارادة الشعب تحترم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح : التدخل الخارجي في السياسة الداخلي امر “مرفوض” وارادة الشعب تحترم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).