البرد القارس يقتل 50 شخص في بنجلاديش

2019/12/29 | 14:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلاديش إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلاديش.وقالت عائشة أختر، وهي

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