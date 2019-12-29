السودان يؤجل رفع الدعم عن الوقود

2019/12/29 | 14:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الحكومة الانتقالية قررت إرجاء رفع الدعم عن الوقود الذي كان مقررا في موازنة عام 2020.

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