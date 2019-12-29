السلطات المصرية تقر استحواذ أوبر على كريم بشروط

2019/12/29 | 14:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال جهاز حماية المنافسة المصري، الأحد، إنه أقر استحواذ مجموعة أوبر لتطبيقات حجز سيارات الأجرة على شركة كريم المنافسة لها على المستوى الإقليمي بعد موافقته على مجموعة من الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في آذار الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في كانون الثاني المقبل.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

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