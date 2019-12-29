جرحى في اعتداء يستهدف منزل حاخام قرب نيويورك

2019/12/29 | 14:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة من النت واشنطن,-(أ ف ب) – أُصيب أشخاص عدة كانوا مجتمعين للاحتفال بعيد الانوار اليهودي، في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام في وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، حسب ما أعلنت السلطات الأميركية وجمعية يهودية.وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر “ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعي” ضد “منزل حاخام […]

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