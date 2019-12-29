العتبة العباسية تجهز محطة مياه متنقلة لخدمة متظاهري ساحة التحرير

2019/12/29 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الاحد، عن نصب محطّة مياهٍ متنقّلة (RO) لتزويد المتظاهرين بالماء النقيّ على مدار الساعة.

وذكر بيان للعتبة تلقت "العهد

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