وزارة الزراعة : إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003

2019/12/29 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، ان إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مؤكدة استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.وقالت الوزارة في بيان له تلقته (المستقلة) ان “إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق […]

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