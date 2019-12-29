بالوثائق :كتلة “صادقون” ترفع دعوى قضائية ضد برهم صالح

2019/12/29 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ رفع النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.ودعا عواد المحكمة الاتحادية، بحسب الدعوى القضائية، إلى “سحب يد الرئيس برهم صالح واصدار امر ولائي بتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهامه لتكليف رئيس للوزراء”.

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