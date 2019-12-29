المحكمة الاتحادية تهنئ المسيحيين وتجدد تأكيدها التصدي لكل خرق دستوري يمس حقوقهم

2019/12/29 | 14:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةهنأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، مشددة على وقوفها إلى جانب حقوق المكونات التي ضمنها الدستور. وقال المتحدث...

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