2019/12/29 | 14:48 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 5 ارهابيين وتدمير نفقين في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 14:48.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 ارهابيين وتدمير نفقين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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