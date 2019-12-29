2019/12/29 | 14:48 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت المحكمة الاتحادية العليا المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، مشددة على وقوفها إلى جانب حقوق المكونات التي ضمنها الدستور.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تشدد على وقوفها إلى جانب حقوق المكونات التي ضمنها الدستور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تشدد على وقوفها إلى جانب حقوق المكونات التي ضمنها الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).