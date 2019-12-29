الخالدي: اجتماع نيابي مرتقب الاثنين مع رئيس الجمهورية

2019/12/29 | 14:48 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيسُ كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي أنّ اجتماعاً نيابيّاً مرتقباً سيعقد مع رئيس الجمهورية برهم صالح يوم غدٍ الاثنين.الخادي، وفي حديثٍ لدجلة، أكد أنّ...

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