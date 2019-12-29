جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم غد

2019/12/29 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت رئاسة مجلس النواب، الاحد (29 كانون الأول 2019)، جدول أعمال جلسة البرلمان رقم (27) ليوم غد الاثنين.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس، وتلقتها (بغداد اليوم): "التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (6) لسنة (2019)، بالإضافة الى استكمال مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

يتبع...

بغداد اليوم-اأربيل

أعلن مركز التنسيق المشترك لحكومة إقليم كردستان، الأحد (29 كانون الأول، 2019) تجاوز عدد اللاجئين الكرد السوريين في اقليم كردستان العراق 19 الفا، وذلك اعقاب العملية العسكرية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر المركز،

بغداد اليوم- بابل

أقدم متظاهرون غاضبون في محافظة بابل، الأحد (29 كانون الاول 2019)، على غلق مبنى المحافظة وسط مدينة الحلة.

وقال مصدر محلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين أقدموا على غلق مبنى محافظة بابل، بعد اعتراض المواطنين على استل

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الأحد (29 كانون الأول، 2019) نشر دوريات راجلة ومسلحة قرب المدارس لتأمين انتظام الدوام.

وذكرت القيادة، في بيان، انه "تحت اشراف قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، تم تعزيز الاجراءات الام

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