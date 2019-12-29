خبير نفطي: سلطات الاقليم تصدر 600 الف برميل يوميا من حقول كركوك

2019/12/29 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاحد، عن قيام سلطات اقليم كردستان بتصدير 600 الف برميل من حقول كركوك، مبينا ان عائدات تلك

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