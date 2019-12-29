كما حصل بالمناطق السنية.. 12 خطوة لتدمير البيت الشيعي بمخطط خارجي

2019/12/29 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوجود 12 مخطط لضرب البيت الشيعي وتدميره بالكامل كما حصل تماما في المناطق السنية التي

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