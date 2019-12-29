مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون التقاعد غداً

2019/12/29 | 15:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الأحد، على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد، وتضمن التصويت على تعديل قانونيّ التقاعد والإدارة المالية.

وبحسب الجدول فإن الجلسة ستنعقد في الساعة الواحدة من ظهر غداً الاثنين، للتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية، واستكمال مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

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