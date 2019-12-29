قانوني: لايمكن مساءلة الرئيس صالح الا باغلبية البرلمان واسباب موجبة

2019/12/29 | 15:19 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد الخبير في القانون، علي التميمي، الاحد، استحالة مساءلة رئيس الجمهورية برهم صالح بتهمة الحنث باليمين او خرق الدستور، الا بموافقة اغلبية اعضاء مجلس...

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