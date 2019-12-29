نائب عن سائرون يعلّق على دعوى النائب عدي عواد ضد رئيس الجمهورية

2019/12/29 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علّق النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، الأحد (28 كانون الاول 2019)، على الدعوى التي رفعها النائب عن كتلة صادقون عدي عواد ضد رئيس الجمهورية.

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

أستكمل مجلس القضاء الاعلى، الأحد (29 كانون الأول 2019)، انتخابات اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.

وذكرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها أنه " تنفيذاً لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعد ورود اسماء السادة

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف "سائرون"، علاء الربيعي، الاحد (29 كانون الأول 2019)، أن القضاة الذين تم اختيارهم ضمن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مستقلون، وغير تابعين لأية جهة سياسية.

وقال الربيعي في حد

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الأحد (29 كانون الأول 2019)، أن السكوت عن التواجد الأمريكي والتركي ’’ وصمة عار’’ في تاريخ الصامتين.

وأضاف الخزعلي في تغريدة له عبر منصته "تويتر"، إن &q

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