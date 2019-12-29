2019/12/29 | 15:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردود فعل من ادارة الشرطة بعد سداسية الشباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردود فعل من ادارة الشرطة بعد سداسية الشباب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردود فعل من ادارة الشرطة بعد سداسية الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).