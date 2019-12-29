المباشرة بإنشاء منفذ مهم شمال بغداد

2019/12/29 | 15:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن المباشرة بانشاء منفذ مهم شمال بغداد يخدم 4 محلات سكنية ( 371 ، 375 ، 373 ، 377 ) وما يقارب 6 الاف وحدة سكنية

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