خبير قانوني: الرقابة البرلمانية على حكومة تصريف الاعمال انتهت

2019/12/29 | 15:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان الرقابة البرلمانية على حكومة تصريف الاعمال انتهت، فيما بين ان مسؤولية الرقابة تقع على عاتق القضاء الاداري.

وقال التميمي في منشور له اطلعت عليه "الغد برس" إن "الرقابة على حكومة تصريف الأعمال المستقيلة هي من القضاء الإداري فيما تتخذه من قرارات ادارية، لان الرقابة السياسية عليها اي البرلمانية انتهت بالاستقالة، وبالتالي لارقابة للبرلمان عليها ولاينطبق عليها المادة ٦١ دستور من حيث الرقابة".

واضافت "اما المسؤولية الجزائية التي تقع فيها حكومة تصريف الأعمال مثل العقود أو الجرائم فإن الرقابة تكون عليها كن دائرة المدعي العام الموجودة في كل وزارة وبإمكان المدعي العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ إحالة هذه الملفات إلى محكمة تحقيق النزاهة".

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