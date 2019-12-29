المحكمة الاتحادية العليا تطلق أرشيف الوقائع العراقية الكترونياً

2019/12/29 | 15:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أطلقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، أرشيف الوقائع العراقية، منوهة إلى تضمنيه عنوانين التشريعات العراقية الصادرة منذ عام 2003.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا وضمن جهودها في المعلومات الدستورية والقانونية، أطلقت اليوم أرشيف الوقائع العراقية من خلال توفير الخدمات الالكترونية التي تتيح للمتصفح الحصول عليها".

وأضاف الساموك، أن "الأرشيف الذي يوجد ضمن البوابات الالكترونية للمحكمة الاتحادية العليا (www.iraqfsc.iq)، يتضمن عنوانين التشريعات الصادرة منذ عام 2003".

وأشار، إلى أن "البوابة الجديدة أضيفت إلى مجموعة الخدمات التي يوفرها الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا، ومن بينها المجموعة الكاملة لأحكام وقرارات المحكمة مع مبادئها الدستورية والقانونية".

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