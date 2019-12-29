في موقف يهّز الأبدان.. امرأة مسنة ترفع صورة ابنها المختطف في ساحة التحرير

2019/12/29 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وقفت والدة أحد المتظاهرين المختطفين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة باطلاق سراح ابنها محمد علي غانم من أهالي منطقة الزعفرانية ببغداد، في موقف يهز الأبدان والدموع مرسومة على وجهها.ونشطت في الفترة الأخيرة، حالات الاختطاف والاغتيالات للناشطين المتظاهرين في المحافظات المنتفضة ومنهم من مضى على اختطافه شهرين مثل الحقوقي علي […]

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