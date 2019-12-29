2019/12/29 | 15:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سكاي برس

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : تماثيل لضحايا المتظاهرين في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : تماثيل لضحايا المتظاهرين في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).