اخر تغريدات الرئيس الامريكي

2019/12/29 | 15:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة تحمل سلفه باراك أوباما المسؤولية عن "طرد" السيد المسيح من الولايات المتحدة.وأعرب كاتب التغريدة التي أعاد نشرها الرئيس الأمريكي أمس السبت على حسابه في "تويتر" عن قناعته بأن "ترامب أرسلته السماء لإنقاذ وحماية أكثر دولة كرامة وخيرا وازدهارا...

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