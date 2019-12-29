الحشد الشعبي يوضح تفاصيل الهجوم الإرهابي على مخازن الحضر

2019/12/29 | 15:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في العراق موقفها من الهجوم الأرهابي على مخازن الحضر جنوب الموصل....

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