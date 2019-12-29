شهرزاد تنهض من الحمدانية لتساند المرأة في قصة بازار شهده القضاء بمكوّناته

2019/12/29 | 15:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل غزلن أحلامهن حمامات سلام، وبحثن عن سرّ الإبداع في تفاصيل وجوه المارّة، نساءٌ من مختلف مكوّنات قضاء الحمدانية إجتمعن من أجل رسالة محبّة وإبداع، نساءٌ وقفن سوية بوجه الحرب وصنعن تحفاً فنيّة توازي الصناعات المحترفة.شهد قضاء الحمدانية إقامة بازار شهرزاد عصر يوم الثلاثاء المصادف 18 كانون الأول 2019 …

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