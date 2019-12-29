نائب عن صادقون يكشف تقديم تحالف البناء مرشح جديد لرئاسة الوزراء

2019/12/29 | 15:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة صادقون، عبد الأمير التعيبان، الاحد، عن اسم مرشح جديد لرئاسة الحكومة الانتقالية، تم تقديمه من قبل تحالف البناء.

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