الزراعة: إنتاج الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003

2019/12/29 | 15:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكدت وزارة الزراعة إن إنتاج محصول الطماطة هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مع استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.

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