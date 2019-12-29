درجات وظيفية شاغرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مركز الوزارة ودوائرها

2019/12/29 | 15:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة ضمن حركة الملاك لعام في مركز الوزارة ودوائرها التقديم اثناء الدوام الرسمي من ساعة ٨ الى الساعة ٢ ملاحظة / الاختصاصات محددة بالتقديم حسب الدوائر في الاستمارة الالكترونية والهيئتين المرتبطتين بالوزارة ( هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) في بغداد والمحافظات .فعلى الراغبين […]

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