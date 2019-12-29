اختيار قاضيين كرديين ضمن قرعة مفوضية الانتخابات عن كوردستان

2019/12/29 | 15:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… فاز القاضيان دهام اكرم وعمر احمد محمد، اليوم الاحد، خلال القرعة التي اجرها مجلس القضاء الاعلى، بعضوية مفوضية الانتخابات.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان أنه “بمشاركه عدد من الاعلاميين، اجريت قرعة في مجلس القضاء الاعلى، باشراف الامم المتحدة، لاختيار اعضاء لمفوضية الانتخابات من القضاة”.وأضاف أن “الفائز بنتيجة قرعة المجموعة الاولى لمجلس قضاء […]

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