مهدي كريم يكشف محاولات لالحاق ثلاثي الصقور بوفد الاولمبي

2019/12/29 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الاداري للمنتخب الاولمبي، مهدي كريم، عن محاولات اتحاد الكرة بالحاق ثلاثة لاعبين من القوة الجوية الى صفوف المنتخب.

وقال كريم، ان “اتحاد الكرة يحاول

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