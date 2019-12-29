كيف تعرف أن طفلك مصاب بالتوحد؟

2019/12/29 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطوّر متلازمة التوحد في وقت مبكر من الطفولة، وتؤثر على نمو مهارات الطفل الاجتماعية.ويمكن للآباء تمييز الأعراض على الرغم من أن بعضها يلتبس أحياناً.

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